Джакарта, , 12:13 — REGNUM Правительство Индонезии поддерживает решение правительства Австралии, которое призвало отозвать признание Иерусалима столицей Израиля, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индонезия приветствует решение Австралии, которая отозвала признание Западного Иерусалима столицей Израиля», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

«Ожидается, что политика Австралии внесет позитивный вклад в усилия по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия высоко оценила заявление Австралии о поддержке решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств с международно признанными территориальными границами.

Помимо Индонезии, Палестина также приветствовала решение Австралии.

«Мы приветствуем решение Австралии по Иерусалиму и ее настойчивость в отношении решения о создании двух государств в соответствии с международной легитимностью», — заявило министерство иностранных дел Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино согласились, что трагедия на стадионе в Маланге не должна повториться.

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