Джакарта, 18 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Правительство Индонезии поддерживает решение правительства Австралии, которое призвало отозвать признание Иерусалима столицей Израиля, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Индонезия приветствует решение Австралии, которая отозвала признание Западного Иерусалима столицей Израиля», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

«Ожидается, что политика Австралии внесет позитивный вклад в усилия по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия высоко оценила заявление Австралии о поддержке решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств с международно признанными территориальными границами.

Помимо Индонезии, Палестина также приветствовала решение Австралии.

«Мы приветствуем решение Австралии по Иерусалиму и ее настойчивость в отношении решения о создании двух государств в соответствии с международной легитимностью», — заявило министерство иностранных дел Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино согласились, что трагедия на стадионе в Маланге не должна повториться.

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