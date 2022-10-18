18 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:25 — REGNUM В результате взрыва метана на угольной шахте в районе Амасра города Бартын, принадлежащей турецкой каменно-угольной корпорации (TTK), на сегодняшний день известно о 41 погибшем. Спасательная операция на шахте продолжается. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что начато лечение шести горняков, пострадавших в результате взрыва и доставленных в Стамбул на самолете скорой помощи. Стало известно, что 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Прибывший в район, где произошел взрыв, президент Эрдоган заявил, что они «приложат усилия, используя все технологические возможности, чтобы аварии на шахтах остались в прошлом». Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что бригады пытались уменьшить последствия пожара, вспыхнувшего в галерее после взрыва на шахте в Амасре, принадлежащей турецкой каменно-угольной корпорации (TTK), и образовавшегося там угарного газа, и добавил: «10–11 рабочих находятся в районе, где продолжается пожар, 4–5 наших рабочих находятся в районе обрушения, мы это учитываем».

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

В то время как в социальных сетях произошедшее в Амасре расценивается как массовое убийство и абсолютное пренебрежение, также подчеркивается, что в течение многих лет в целях снижения затрат в шахтах не создавались идеальные условия.

Инженер-геолог, специалист по охране труда класса А, инструктор по охране труда Гювен Темрен публикует следующий комментарий, приложив две фотографии:

@Ggpmsa767: «Будучи экспертом по охране труда класса А, я не хочу больше комментировать эту ситуацию. Сначала необходимо предпринять все меры по охране труда на основании ума, науки и техники и уже потом говорить, что это судьба. Это не несчастный случай, это убийство. На картинке выше представлена ​​галерея шахты в нашей стране. На снимке ниже галерея шахты в Германии».

На что пользователь с ником Хаджы Осман отвечает:

@capan_haci: «Сестра шахтера, погибшего в результате взрыва на шахте в Бартыне, сказала президенту Эрдогану: «Мой брат сказал нам, что 15 дней назад в шахте произошла утечка газа. Он сказал, что нас взорвут, сестра. Он это предчувствовал. Уважаемый президент, почему не было предпринято никаких действий в связи с этой вероятностью?»

Депутат РНП от области Мерсин Али Махир Башарыр публикует следующий комментарий:

@alimahir: «Если спросить ПСР, то ответят — это «судьба». Но посмотрите, в чем правда: выяснилось, что в отчете, подготовленном Счетной палатой в 2019 году, было указано, что шахте, на которой произошел взрыв метана в Бартыне, было сделано предупреждение о метане!»

Депутат ДПН от Стамбула Дильшат Джанбаз публикует следующее сообщение:

@dilsatcanbaz: «Мы направили парламентский вопрос о массовом убийстве рабочих на угольной шахте в Бартыне, принадлежащей турецкой каменно-угольной корпорации. 41 рабочий погиб. Где ответственные?»

Вице-президент «Партии будущего» и бывший депутат Сельчук Оздаг публикует следующий комментарий:

@selcukozdag: «Мы желаем исцеления нашим гражданам, пострадавшим в результате взрыва шахты в районе Амасра нашей провинции Бартын, и милости Аллаха тем, кто погиб. Самая большая проблема этой страны заключается в том, что прозрачность, проверяемость и подотчетность либо ничтожно малы, либо практически отсутствуют. Никаких уроков из прошлого извлечено не было».

Взрыв метана на угольной шахте в районе Амасра Цитата из видео «Türkiyədə mədən partlayışı zamanı 28 nəfər ölüb»

На что пользователь по имени Мехмет публикует следующий ответ:

@ulakmehmet06: «В моей деревне есть шахта, на ней добывают свинцовые руды. Большинство рабочих умирают в возрасте 50 лет, легкие сгорают. Они делают эту работу, зная, что умрут от этого. Я отвожу им специальную рабочую обувь, потому что компания не предоставляет им даже рабочую обувь».

Член совета учредителей «Партии будущего» Фатма Шерефоглу публикует следующий комментарий:

@serefogluf: «Власти, вместо того чтобы принимать законы, заставляющие людей замолчать, с целью сохранения за собой своих должностей, следовало бы принимать превентивные меры против стихийных бедствий или происшествий, таких как землетрясения, наводнения, обрушения, взрывы на шахтах…»

Военный судья в отставке и бывший депутат Рамазан Топрак публикует следующий комментарий:

@rtoprak19: «В отчете Счетной палаты за 2019 год говорится, что «в шахте произошел внезапный выброс газа и существует высокий риск взрыва метана… Через некоторое время министр энергетики Донмез заявил, что после взрыва шахты в г. Сома несчастных случаев на производстве больше не будет… Что в итоге — отсутствуют проверки со стороны министерства и опять беда…»

Студент университета Чагла отвечает на это следующим образом:

@caglademirhan_: «Поскольку все мои родственники со стороны отца из Бартына, эти несчастные случаи на шахтах мне очень знакомы и близки. Мой дедушка шахтер-пенсионер, отец моего деда, его брат и т.д. Единственное, что не меняется, так это условия, ведущие к смерти…»