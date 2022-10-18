Таллин, 18 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Эстония сможет построить атомную электростанцию не ранее 2035 года. Как сообщило эстонское гостелевидение ETV, такой вывод следует из промежуточного отчета рабочей группы министерства по окружающей среде страны по атомной энергии.

mzter АЭС

Аргументируя свои выводы, участники группы подчеркнули, что к 2030 году Эстонии придется отказаться от горючего сланца в производстве электроэнергии, а одних только возобновляемых источников не хватит для обеспечения достаточного количества электроэнергии.

Эстония будет остро нуждаться в новых энергомощностях, подчеркивается в докладе. Финальный отчет группы по атомной энергетике должен быть готов к концу 2023 года. Соответственно, решение о строительстве атомной электростанции может быть принято в 2024 году.

Если исходить из мировой практики строительства АЭС, то такая атомная электростанция в Эстонии может быть построена не ранее 2035 года. Если процесс удастся ускорить, то появление АЭС в стране станет возможно в 2033 году, считают составители доклада.

Поскольку Эстония планирует свою первую АЭС, эксперты советуют строить атомную электростанцию третьего поколения и старше, пояснил председатель комиссии парламента Эстонии по экономике Кристен Михал.

В частности, рассматриваются малые модульные реакторы мощностью 300 мегаватт. Речь идет о строительстве от двух до четырех подобных реакторов. Стоимость проекта — более одного миллиарда евро.

Также известно, что атомную станцию будут строить частные инвесторы.