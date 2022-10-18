Варшава, , 12:09 — REGNUM Власти Польши не видят возможности возобновления импорта угля из России, заявила 18 октября министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу», — заявила она в эфире радиостанции Zet.

При этом она добавила, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, среди жителей Европы нарастает отчаяние по мере приближения зимы, которую придётся пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров.

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