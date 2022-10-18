Ейск, Краснодарский край, , 12:09 — REGNUM В Ейской центральной районной больнице находятся 15 пострадавших, в том числе две беременные женщины и двое детей. Об этом 18 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В больнице Mos.ru

В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос с транспортировкой беременных в перинатальный центр Краснодара.

Четыре пациента госпитализированы из пункта временного размещения с гипертоническим кризом и отравлением угарным газом.

С пострадавшими работают психологи.