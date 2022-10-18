В Ейской больнице остаются 15 пострадавших, среди них беременные и дети
Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Ейской центральной районной больнице находятся 15 пострадавших, в том числе две беременные женщины и двое детей. Об этом 18 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Mos.ru
В больнице
В реанимации находятся три пациента в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос с транспортировкой беременных в перинатальный центр Краснодара.
Четыре пациента госпитализированы из пункта временного размещения с гипертоническим кризом и отравлением угарным газом.
С пострадавшими работают психологи.