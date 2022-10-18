Кишинёв, , 12:08 — REGNUM Правительство Молдавии прошло к практике ежедневых закупок небольших партий природного газа. Об этом на телеканале Pro TV Chişinău сообщил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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Он заявил, что один тендер уже был объявлен. Министр не стал раскрывать его детали. Закупленный таким образом газ планируется хранить на территории Румынии и б. УССР.

«Каждый день предприятие Energocom будет запускать тендер, чтобы купить небольшой объем газа, скорее всего, каждый день мы будем закупать немного», — сказал Спыну.

По его словам, Молдавии на зиму нужно 500 млн кубометров газа. Этого хватит в случае экономии этого топлива и перевода центрального отопления на мазут. Газа также должно хватить и на Приднестровье, но только для бытовых нужд жителей республики.

Стоит отметить, что Молдавия зависит от поставок электроэнергии из Приднестровья, где электростанция работает на газе. Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в ноябре Газпром поставит газа на 40% меньше обычного.

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