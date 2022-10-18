Москва, 18 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В России действительно можно уменьшить дефицит в строительной сфере с помощью привлечения безработных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала соответствующую инициативу Общественного совета при Минстрое РФ.

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«Дефицит кадров в строительной отрасли — это одна из существенных проблем рынка труда, и сократить этот дефицит очень сложно, поскольку к профессиональным навыкам и умениям предъявляются особые требования. Это наличие документа об образовании по данной профессии, могут быть и особые требования — допуски к работе, — сказала Иванова-Швец. — Закрыть по максимуму этот дефицит сейчас мало реально, но сократить можно, в том числе с помощью привлечения безработных. Это не решит проблему глобально, но может в отдельных регионах сократить нехватку неквалифицированной и низкоквалифицированной рабочей силы на стройках. Все, кто числится безработным, в основном не имеют никакой строительной профессии и в первую очередь могут рассчитывать именно на ту работу, где не требуются ни образование по строительной профессии, ни навыки».

В связи с этим она напомнила, что, по закону, службы занятости могут направлять лиц, зарегистрированных в службах занятости, на общественные работы, и для этого не требуются особые навыки и умения, но по некоторым профессиям можно быстро обучить и подготовить рабочих.

«Но во многих регионах, из имеющегося контингента зарегистрированных безработных, набрать желающих трудиться на стройках даже в небольшом количестве маловероятно», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дефицит трудовых кадров в строительной сфере наблюдается со времен пандемии.