Москва, 18 октября 2022, 12:08 — REGNUM На платформе «Город идей» с 25 по 31 октября 2022 года пройдет проект «Зоологический парк», посвященный Московскому зоопарку. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Участники проекта смогут предложить варианты новых образовательных программ, идеи для сообществ посетителей, расширения программы лояльности, маршрутов, развития телеграм-канала и приложения. Также москвичи смогут рассказать о любимых обитателях зоопарка, связанных с ними историях и личных впечатлениях от посещений. Лучшие идеи горожан будут отобраны экспертами, после чего за них можно будет проголосовать остальным участникам проекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский зоопарк сообщил о намерении купить моржа с дружелюбным характером. Отмечается, что на покупку решено потратить 20 млн, 10,1 из которых будут привлечены из бюджета Москвы, а еще 9 млн — из собственных источников.
Читайте ранее в этом сюжете: Московский зоопарк решил купить моржа за 20 млн рублей