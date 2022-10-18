Москва, 18 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На платформе «Город идей» с 25 по 31 октября 2022 года пройдет проект «Зоологический парк», посвященный Московскому зоопарку. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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Участники проекта смогут предложить варианты новых образовательных программ, идеи для сообществ посетителей, расширения программы лояльности, маршрутов, развития телеграм-канала и приложения. Также москвичи смогут рассказать о любимых обитателях зоопарка, связанных с ними историях и личных впечатлениях от посещений. Лучшие идеи горожан будут отобраны экспертами, после чего за них можно будет проголосовать остальным участникам проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский зоопарк сообщил о намерении купить моржа с дружелюбным характером. Отмечается, что на покупку решено потратить 20 млн, 10,1 из которых будут привлечены из бюджета Москвы, а еще 9 млн — из собственных источников.