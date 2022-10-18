Таллин, , 12:05 — REGNUM

Залп ПВО Mil.ru

Принятая странами Центральной и Восточной Европы инициатива — 13 странами НАТО и Финляндией — по созданию интегрированной европейской системы ПВО может обеспечить Эстонии защиту от баллистических ракет противника. Об этом министр обороны страны Ханно Певкур сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR.

Он добавил, что случае успеха программы на это потребуется 5-6 лет и серьезные инвестиции. При этом в министерстве планируют совместить европейскую программу и собственную программу создания национальной системы ПВО.

«На создание нашего собственного проекта противовоздушной обороны это никак не влияет, будем продвигать собственный проект ПВО Эстонии», — заявил Певкур.

Принятие единой программы он объяснил и тем, что европейские страны заинтересованы в интеграции систем ПВО, совместных закупках и лучшей цене. «Если мы сможем договориться по этому вопросу в первой половине 2023 года, то это уже будет большим шагом вперед», — так оценил он сроки реализации первого этапа программы — составления программы развития и закупок.

Певкур подчеркнул, что за созданием единой системы ПВО Европы стоит НАТО: «Это внутреннее соглашение НАТО. Инициатива поступила от Германии, поэтому следующие шаги будут также исходить от нее. Первое совещание экспертов должны созвать немцы. Когда это произойдет — пока неизвестно».

В случае с Эстонией речь в единой системе может пойти о добавлении к ПВО средней дальности защиты от баллистических ракет, подчеркнул министр обороны этой страны.