Вашингтон, 18 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Грядущие в США промежуточные выборы будут иметь значительное влияние на будущее страны, в этом уверены 71% американских граждан, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Associated Press совместно с исследовательской компанией NORC, большинство зарегистрированных избирателей заявили, что они также считают голосование на предстоящих промежуточных выборах важным, при этом 84% охарактеризовали свой голос как чрезвычайно или очень важный. Всего 3% заявили, что голосование в ноябре вообще не имеет значения или не имеет большого значения.

Несмотря на мнение, что промежуточные выборы в этом году будут иметь массовые последствия для страны, гораздо меньше людей заявили, что выборы окажут существенное влияние на них лично.

43% процента зарегистрированных избирателей в опросе указали, что выборы будут иметь большое или совсем небольшое влияние на них лично. В эту цифру вошли 47% республиканцев, 42% демократов и только треть сторонников независимых кандидатов.