Абу-Даби, , 12:06 — REGNUM Саид Юсуф Халим, бывший председатель Верховного суда Афганистана, скончался в возрасте 62 лет в лагере беженцев в Абу-Даби. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Абу-Даби NGSOFT

Бывший президент Ашраф Гани на своей странице в соцсети подтвердил смерть Халима и назвал его кончину большой потерей. В своём послании с соболезнованиями Гани назвал Юсуфа Халима своим «близким другом», который работал «честно и верно».

После трехнедельного молчания о нападении на школу «Кадж», не упоминая этот теракт, он сказал: «Кроме того, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои соболезнования семьям жертв недавних стихийных бедствий и террористических актов и помолиться Богу о безопасности и мире и стране».

Саид Юсуф Халим был назначен главой Верховного суда Афганистана бывшим президентом Ашрафом Гани в 2015 году и занимал эту должность до падения предыдущего правительства.

Юсуф Халим, как глава Верховного суда Афганистана, встал на сторону Гани по спорным итогам выборов 2018 года и принял от него присягу в качестве президента, что привело к одновременной инаугурации Ашрафа Гани и доктора Абдуллы.

Он родился в провинции Нангархар и в течение тридцати лет работал на различных должностях, в том числе в министерстве юстиции и Верховном суде. Халим получил степень бакалавра права и политологии в Кабульском университете и степень магистра права в Свободном исламском университете в Афганистане.