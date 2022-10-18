Махачкала, , 12:04 — REGNUM В Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный консул Республики Узбекистан в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах РФ Бурхан Аликулов. В ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, в сфере туризма и в других направлениях.

Флаг Узбекистана

В программу поездки генконсула по Дагестану включены посещение ряда учреждений культуры и образования, встречи с гражданами Узбекистана, проживающими в республике, и представителями узбекской общины, сообщил глава региона Сергей Меликов. Также состоится совещание по вопросам сотрудничества субъекта СКФО и Узбекистана.

Ранее Дагестан с рабочей поездкой посетила делегация представителей шести компаний, заинтересованных в импорте рыбы, а также в развитии туризма. Они побывали на ряде предприятий рыбоводческой отрасли и обсудили вопросы развития туристических связей, а также авиасообщения между регионами.