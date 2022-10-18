Биробиджан, 18 октября 2022, 12:09 — REGNUM Губернаторы Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и Хабаровского края Михаил Дегтярёв бывают на полигонах, где проходит подготовка мобилизованных военнослужащих к участию в спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, подчеркнув, что главы регионов помогают бойцам, сообщили 18 октября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Он подчеркнул, что ответственность за подготовку военнослужащих несут не только военкоматы, но и министерство обороны, главы регионов, высшие должностные лица.
Как сообщало ИА REGNUM, во время визита на полигон в Еврейской автономии Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание он обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий.