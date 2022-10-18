Биробиджан, 18 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Губернаторы Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и Хабаровского края Михаил Дегтярёв бывают на полигонах, где проходит подготовка мобилизованных военнослужащих к участию в спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, подчеркнув, что главы регионов помогают бойцам, сообщили 18 октября в пресс-службе правительства ЕАО.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Читайте также: Полпред Трутнев остался доволен качеством подготовки бойцов в Еврейской АО

Он подчеркнул, что ответственность за подготовку военнослужащих несут не только военкоматы, но и министерство обороны, главы регионов, высшие должностные лица.

«Это работа совместная, здесь нельзя занимать позицию, что это только работа и ответственность военных, это надо делать вместе с ними. За всё, что в субъекте происходит, отвечает губернатор. Могу сказать, что и в Хабаровском крае, и в Еврейской автономной области губернаторы не только со мной приехали. На полигоне, в лагере подготовки они бывают, они помогают, и хочу им за это сказать спасибо», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита на полигон в Еврейской автономии Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание он обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий.