Москва, , 12:03 — REGNUM Журналистка Тина Канделаки будет активно заниматься политической дискуссией после введённых против неё санкций со стороны Канады. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Тина Канделаки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я даю честное слово, что я обязательно включусь в яркую политическую дискуссию: есть и что рассказать, и что показать, и кого отметить. Этим я буду активно заниматься не только в своём телеграме, но и всеми доступными мне способами, поэтому большое спасибо. Продолжаем работу, санкций много не бывает», — написала Канделаки.

При этом, как отметила журналистка, она не принимает участия в политических дискуссиях и не выступает с заявлениями, а свою родину поддерживает.