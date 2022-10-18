Таллин, 18 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. По состоянию на начало октября 2022 года в Больничную кассу Эстонии поступило 1 554 заявления о возмещении тяжелого вреда здоровью в связи с вакцинацией против коронавируса, из которых удовлетворены были лишь 19. Это меньше 2% от общего числа.

stevepb Вакцина

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, 19 удовлетворенных заявок «потянули» в сумме на 54 000 евро: в 17 случаях сумма выплат составляет 2 000 евро, в двух случаях — по 10 000 евро.

Получить компенсацию из фонда возмещения ущерба от вакцин можно при выполнении всех условий, ранее отмечала Больничная касса. Среди таких условий — обязательство не оспаривать полученные негативные результаты вакцинации в судебном порядке.

По оценке НКО Ikkagi Inimesed, процедура рассмотрения подобных заявлений является несовершенной и не учитывает интересы пострадавших, а сами размеры возмещения — оскорбительными.