Уфа, 18 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Муку и макаронные изделия будут поставлять из Башкирии в Иран. Об этом 18 октября сообщил министр торговли и услуг БашкирииАлексей Гусев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Макароны

Он сообщил, что делегация Башкирии продолжает работу в Иране. В Тегеранской торговой палате предприниматели Башкирии рассказали о производимой продукции, провели встречи более чем со ста иранскими компаниями.

«Так, одно из наших предприятий, производящее муку и макаронные изделия, договорилось о поставках продукции в Иран в объеме около 6000 тонн ежемесячно», — сообщил Гусев.

Он добавил, что из Ирана в Башкирию будут поставлять сухофрукты и орехи, а также овощи и фрукты.

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