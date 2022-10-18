Киев, , 12:01 — REGNUM На территории, контролируемой киевским режимом, с 10 октября были повреждены 30% электростанций. Об этом 18 октября сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Глава хунты рассказал о последствиях ударов по энергообъектам на территории бывш. УССР. По его словам, с 10 октября были повреждены 30% от общего числа электростанций, находящихся под контролем Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября произошёл пожар на мощнейшей теплоцентрали Киева ТЭЦ-6, а также Приднепровской электростанции в Днепропетровске. Без света находится Житомир, прилёты фиксировали в Харькове и Запорожье.