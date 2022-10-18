Липецк, , 12:00 — REGNUM Соболезнования в связи с трагедией в Ейске выразил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе правительства региона 18 октября.

Игорь Артамонов Admlip.ru

Глава региона в телеграмме, направленной на имя губернатора Краснодарского края, подчеркнул, что с жителями Кубани скорбят все липчане

«Трудно передать словами чувства боли и утраты. Желаю душевных сил в это тяжелое время семьям погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Ейске в результате падения военного самолёта в жилом массиве загорелся и был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Погибли 13 человек, 19 ранены.