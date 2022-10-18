Кострома, , 13:16 — REGNUM Иранский Международный университет имени аль-Мустафы хочет сотрудничать с Костромским государственным университетом и Костромской государственной сельскохозяйственной академией. Встреча, на которой обсуждались эти вопросы, прошла в думе Костромы.

Представитель иранского университета Расул Абдоллахи с делегатами костромских вузов, главой Костромы Юрием Журиным https://duma-kostroma.ru/

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM ректор КГСХ Михаил Волхонов, иранскому вузу интересны подготовительные курсы, на которых костромские специалисты учат русскому языку молодых людей, желающих получить высшее образование. В свою очередь Международный университет предлагает обмениваться студентами и преподавателями. Костромичам предлагают 15-30-дневные программы обучения. При этом расходы на проживание и экскурсии иранская сторона берет на себя.

«Это был рамочный разговор. Мы рассказали о себе, они тоже. По итогам встречи они сформируют и направят нам письмо с подробным предложением. Для обмена им больше интересны гуманитарные направления. В нашем вузе это экономика и менеджмент», — рассказал ректор.

Отметим, что в Костромской государственной сельскохозяйственной академии обучаются студенты из 12 стран. Вуз поддерживает научные связи с Кыргызстаном, Таджикистаном, Молдовой. Костромской госуниверситет сотрудничает с 32 учебными заведениями из Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Бразилии, университетами ЛДНР.

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