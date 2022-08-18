Кострома, 18 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Иранский Международный университет имени аль-Мустафы хочет сотрудничать с Костромским государственным университетом и Костромской государственной сельскохозяйственной академией. Встреча, на которой обсуждались эти вопросы, прошла в думе Костромы.

https://duma-kostroma.ru/ Представитель иранского университета Расул Абдоллахи с делегатами костромских вузов, главой Костромы Юрием Журиным

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM ректор КГСХ Михаил Волхонов, иранскому вузу интересны подготовительные курсы, на которых костромские специалисты учат русскому языку молодых людей, желающих получить высшее образование. В свою очередь Международный университет предлагает обмениваться студентами и преподавателями. Костромичам предлагают 15-30-дневные программы обучения. При этом расходы на проживание и экскурсии иранская сторона берет на себя.

«Это был рамочный разговор. Мы рассказали о себе, они тоже. По итогам встречи они сформируют и направят нам письмо с подробным предложением. Для обмена им больше интересны гуманитарные направления. В нашем вузе это экономика и менеджмент», — рассказал ректор.

Отметим, что в Костромской государственной сельскохозяйственной академии обучаются студенты из 12 стран. Вуз поддерживает научные связи с Кыргызстаном, Таджикистаном, Молдовой. Костромской госуниверситет сотрудничает с 32 учебными заведениями из Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Бразилии, университетами ЛДНР.