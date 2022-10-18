Москва, , 11:59 — REGNUM Страны Запада уже доказали, что законы им не писаны. Об этом в беседе с RT заявил политолог Александр Дудчак.

Финляндия

«Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же», — сказал Дудчак, комментируя информацию о возможной экспроприации имущества граждан РФ в Финляндии.

По его словам, от финской стороны можно «ждать чего угодно»: «Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые ещё недавно нам казались просто невозможными».