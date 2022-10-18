Элиста, 18 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Калмыкии завершают расчистку и дноуглубление реки Элиста на участке от нулевой отметки до Кировского моста. Об этом на совещании в городской администрации сообщил начальник отдела водных отношений минприроды Калмыкии Баатр Церенов.

Алексей Максютов Река

Подрядчик намерен перегнать технику за мост и приступить к работам по расчистке русла реки Элиста в городской черте. Собственники зданий и сооружений, находящихся неподалеку, дали письменное согласие на проведение работ, пишет РИА Калмыкия. От некоторых собственников ждут ответ до конца недели.

ИА REGNUM сообщало, что при выполнении данных работ все несанкционированные врезки по сбросу сточных вод в реку Элиста ликвидируются. Расчистка русла реки будет произведена до параметров, обеспечивающих безаварийный пропуск максимальных расходов весенних паводков, общей протяженностью 9 км.