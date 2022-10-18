Москва, , 11:58 — REGNUM Очередной прогноз социально-экономического развития России на 2023 год слишком оптимистичный, уверена замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Обожаю оптимистов из Минэкономразвития. Они разработали и внесли в Госдуму очередной прогноз социально-экономического развития страны на следующий год. Эти люди из российского региона розовых единорогов утверждают, что наш с вами потребительский спрос уже счастливо прошел нижнюю точку спада. И дальше, о чудо, начнется его восстановление за счёт (внимание!) возобновления роста потребительского кредитования и оттока средств с депозитов по мере снижения процентных ставок. Переведу. Они уверены, что люди будут брать больше кредитов и снимать деньги со счетов, а значит — больше тратить. То есть рост закредитованности выдается за благо», — отметила депутат в своем телеграм-канале.

Также она обратила внимание на то, что с 2023 года предполагается восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения.

«Проще говоря, они считают, что у нас станет оставаться больше денег. В результате уже с 1 квартала 2023 года начнётся восстановительный рост ВВП (к уровню 2021 года). Вот так. На основании вот такого прогноза и составлен проект бюджета», — заключила Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что российский рубль в ближайшие годы будет на 10-15% крепче, чем в среднем за прошедшие пять лет.

Читайте также: В Госдуме усомнились в запланированном увеличении экспорта российской нефти