Джакарта, 18 октября 2022, 11:57 — REGNUM Правительство Индонезии и FIFA договорились обеспечить профессиональное проведение чемпионата мира 2023 года среди юношей до 20 лет, сообщает CNN Indonesia.
На встрече президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино обсудили трагедию на футбольном стадионе в Маланге, а также индонезийский футбол. Один из пунктов обсуждения касался чемпионата мира U-20, который пройдет с 20 мая по 11 июня 2023 года.
«Все аспекты подготовки и реализации должны соответствовать стандартам FIFA и обрабатываться должным образом и профессионально», — заявил Джоко Видодо.
Президент Индонезии также пообещал возобновить работу индонезийских футбольных клубов после мрачных событий в Маланге.
«Мы также совместно рассматриваем интересы заинтересованных сторон в индонезийском футболе», — заявил Джоко Видодо.
По мнению президента, трагедия в Маланге, унесшая жизни 132 человек, должна быть использована в качестве импульса для улучшения индонезийского футбола.
Как сообщало ИА REGNUM, у России есть «дружественные» страны, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, которые не собираются вводить санкции против Москвы.
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