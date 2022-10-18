Джакарта, 18 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Правительство Индонезии и FIFA договорились обеспечить профессиональное проведение чемпионата мира 2023 года среди юношей до 20 лет, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

На встрече президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино обсудили трагедию на футбольном стадионе в Маланге, а также индонезийский футбол. Один из пунктов обсуждения касался чемпионата мира U-20, который пройдет с 20 мая по 11 июня 2023 года.

«Все аспекты подготовки и реализации должны соответствовать стандартам FIFA и обрабатываться должным образом и профессионально», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также пообещал возобновить работу индонезийских футбольных клубов после мрачных событий в Маланге.

«Мы также совместно рассматриваем интересы заинтересованных сторон в индонезийском футболе», — заявил Джоко Видодо.

По мнению президента, трагедия в Маланге, унесшая жизни 132 человек, должна быть использована в качестве импульса для улучшения индонезийского футбола.

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