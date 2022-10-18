Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:59 — REGNUM Выживаемость сети кинопроката имеет важное значение. В этом уверен политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Касса в кино Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР

«Есть опасность её потерять, а быстро она не восстановится. Это целая отрасль, рабочие места. Без большой сети кинопроката невозможно восстановление национальной киноиндустрии, которой мы лишились с развалом СССР, эрой «видиков». До сих пор у нас нет полноценной индустрии кинопроизводства, раскрутки различных звезд. Как показывает практика, таланта одного мало. Нужна система. Звезду делают только коллективом. Талантливый песенник напишет текст, толковый композитор ноты… Соблюдение системы авторских прав гарантирует им пожизненное получение доходов. Ещё раз, всё работает как индустрия только в связке, — сказал он во время разговора с корреспондентом ИА REGNUM. — Есть ещё один аспект всего этого. В России нет, как это есть в США, было частично в СССР, крупных городов, заточенных на индустрию кино, развлечений. Ну не может столица заниматься всем подряд. Всегда есть опасность, что не ведущие направления для этого города будут проседать, что-то будет их отвлекать. Ведь для индустрии кино и развлечения нужна особая среда, а чиновничьи города, бюрократия могут её гасить. Страна у нас большая и нет смысла всё сосредотачивать в одном месте. Тоже детское кино в СССР успешно делали в Белоруссии, в Одессе. До сих пор до дыр сморим эти фильмы. Нам нужны такие центры в провинции, в той же Новороссии (почему бы не Херсон), в Сибири. Без полноценной фабрики грёз невозможно будет построить великую державу, создать идущее от победы к победе общество».

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения.