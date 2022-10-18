Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. При принятии Генерального плана Санкт-Петербурга депутаты Законодательного собрания получат право «при определенных условиях» учитывать только результаты общественных обсуждений, которые могут проводиться в интернете. До этого парламентарии в ходе принятия Генплана обязаны были учитывать итоги публичных слушаний, проводившихся в офлайн-режиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Такая поправка в регламент заседаний Заксобрания принята за основу по инициативе «Единой России» на пленарном заседании 18 октября.

Резко против этих изменений выступила фракция «Справедливой России — За Правду».

«Вопрос отнюдь не процедурный. Генплан — это план застройки города, развития транспорта и социальной сферы и т.д. Разница в том, что слушания — это когда стороны слушают друг друга, общаясь лицом к лицу. А обсуждения могут проводиться и в заочной форме», — отметила вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина (фракция СРЗП).

Она напомнила, что постепенный отказ от общественных слушаний начался во время пандемии, летом 2021 года.

«И вот теперь уже и Генплан становится поводом для того, чтобы не выслушать горожан, а просто объявить сбор их пожеланий в электронном виде, через сайт Смольного. Ведь «ковидное» 121-е Постановление городского правительства до сих пор не отменено <…> Реально ли жителям пятимиллионного города донести до властей свою позицию по развитию его различных районов, микрорайонов, кварталов и т.д. через сайт?», — задается вопросом Марина Шишкина.

По мнению лидера петербургских «эсеров», продолжая легализовывать возможность замены очных слушаний интернет-обсуждениями, мы и дальше сужаем возможности диалога между горожанами и властью».

Тем не менее, за возможность учитывать не только итоги публичных слушаний, но и результаты общественных обсуждений при рассмотрении Генплана проголосовали 30 депутатов, 11 были против, двое воздержались.