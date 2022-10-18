Баку, , 11:57 — REGNUM Минобороны Азербайджана категорически опровергает заявление Еревана, что Баку организовывает перестрелки между азербайджанскими подразделениями, чтобы обвинить Армению. Это заявление 18 октября обнародовало минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее минобороны Армении заявило, что якобы был выявлен случай, когда азербайджанская сторона начала перестрелку между своими отрядами, а потом перенесла стрельбу на армянскую территорию, обвинив Ереван в нарушении режима прекращения огня.

«Распространенное министерством обороны Армении сообщение о якобы имевших место перестрелках между подразделениями азербайджанской армии, а затем и обстреле позиций противника, — абсолютная ложь», — говорится в заявлении минобороны.

Напомним, 17 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в стягивании дополнительных сил к армяно-азербайджанской границе.

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