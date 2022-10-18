Баку, 18 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Минобороны Азербайджана категорически опровергает заявление Еревана, что Баку организовывает перестрелки между азербайджанскими подразделениями, чтобы обвинить Армению. Это заявление 18 октября обнародовало минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Ранее минобороны Армении заявило, что якобы был выявлен случай, когда азербайджанская сторона начала перестрелку между своими отрядами, а потом перенесла стрельбу на армянскую территорию, обвинив Ереван в нарушении режима прекращения огня.

«Распространенное министерством обороны Армении сообщение о якобы имевших место перестрелках между подразделениями азербайджанской армии, а затем и обстреле позиций противника, — абсолютная ложь», — говорится в заявлении минобороны.

Напомним, 17 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в стягивании дополнительных сил к армяно-азербайджанской границе.