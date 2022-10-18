Донецк, , 12:05 — REGNUM Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 40 человек, сообщает 18 октября Народная милиция ДНР в телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные ДНР и России уничтожили вооружение и военную технику противника. Это самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», два танка Т-64БВ, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также три беспилотника, сбитых в воздухе.

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября военное ведомство ДНР проинформировало об уничтожении до 30 киевских боевиков.

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