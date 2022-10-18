Кострома, , 13:15 — REGNUM Центр занятости города Волгореченска в Костромской области начали модернизировать. Об этом сообщает администрация региона.

Так кадровый центр будет выглядеть изнутри Администрация Костромской области

Учреждение переименуют в кадровый центр «Работа в России». Центр ждёт не только ремонт, но и изменение принципов работы. Специалисты будут не только искать вакансии для безработных, но и подбирать варианты обучения, намечать план построения карьеры.

«Мы должны за максимально короткое время оказать гражданину качественную услугу, работать комплексно. Если пришла женщина за помощью, мы должны для нее сделать все — помочь устроить ребенка в детский сад, предложить переобучение, найти работу. Важно войти в жизненную ситуацию, понять, с чем связан поиск работы, чтобы люди обращались не за пособием, а именно за поиском работы», — рассказала директор Волгореченского центра занятости населения Ольга Мануковская.

Открыть кадровый центр нового образца планируется до конца 2022 года. Такие же учреждения в будущем появятся и в других районах Костромской области. На создание центра в Волгореченске регион получил 25 млн рублей из федерального бюджета. Преобразования проходят в рамках национального проекта «Демография».

Центр будет разделен на зоны для общения с соискателями и работодателями, самостоятельного поиска работы через цифровые сервисы. В нём появится конференц-зал для тренингов и совещаний, кабинет психолога, детский уголок для мам с детьми.