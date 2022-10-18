В Костромской области начали модернизировать центры занятости
Кострома, 18 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Центр занятости города Волгореченска в Костромской области начали модернизировать. Об этом сообщает администрация региона.
Учреждение переименуют в кадровый центр «Работа в России». Центр ждёт не только ремонт, но и изменение принципов работы. Специалисты будут не только искать вакансии для безработных, но и подбирать варианты обучения, намечать план построения карьеры.
Открыть кадровый центр нового образца планируется до конца 2022 года. Такие же учреждения в будущем появятся и в других районах Костромской области. На создание центра в Волгореченске регион получил 25 млн рублей из федерального бюджета. Преобразования проходят в рамках национального проекта «Демография».
Центр будет разделен на зоны для общения с соискателями и работодателями, самостоятельного поиска работы через цифровые сервисы. В нём появится конференц-зал для тренингов и совещаний, кабинет психолога, детский уголок для мам с детьми.