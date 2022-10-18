Архангельск, , 11:55 — REGNUM В Архангельской области дети военнослужащих, принимающих участие в СВО и призванных на военную службу по мобилизации, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Студенты ИА REGNUM

«Эту меру соцподдержки семей участников спецоперации мы приняли еще 1 сентября. Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области (раньше было только для студентов вузов, расположенных в нашем регионе)», — уточнил он.

Напомним, мобилизация в Архангельской области продолжается мобилизация в ВС РФ. Точное количество подлежащих призыву в регионе и сроки окончания призыва не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор предложил выплачивать бойцам СВО северные надбавки.