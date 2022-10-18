Пекин, 18 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Всё большее число европейских лидеров начали делать рациональные, ориентированные на интересы своих стран замечания по поводу связей с Китаем, а также с США. Как отмечает Global Times, риторика в отношении Вашингтона, который стремится продвигать «свою гегемонистскую» политику, у многих европейских политиков уже изменилась.

openDemocracy Флаги США и ЕС

«Голоса европейских политиков не только тормозят ухудшение связей между Китаем и ЕС, но и посылают сигнал о том, что ЕС будет стараться держаться на расстоянии от США как в торговле, так и в стратегической автономии», — отмечает автора статьи Ай Джун.

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В качестве причин смены европейского тона журналист называет, в частности, негативные последствия санкций, введённых западными странами против России.

«После того, как экономические ограничения против Москвы принесли вред Европе, некоторые политики в регионе начали трезветь и задумываться о том, в чем заключаются реальные интересы ЕС. Европа стремится к глобализации и мультиполяризации, тогда как США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира», — отмечается в материале.

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Вашингтон в свою очередь стремиться сдержать усилия Европы по стратегической автономии, опасаясь, что «ЕС больше не позволит США промывать себе мозги». Однако, как отмечает обозреватель, на этот раз желание США о том, чтобы Европы полностью полагалась на мнение Вашингтона, может и не сбыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае предрекли падение американской гегемонии после обострившегося энергетического кризиса в Европе и конфликта интересов Европейского союза и США. Как отмечает издание Global Times, европейские страны недовольны извлекаемой Вашингтоном выгодой из их трудностей.