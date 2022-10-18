Москва, , 11:55 — REGNUM Версия с попаданием в двигатели Су-34 в Ейске птиц заслуживает самого пристального внимания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя трагедию в Ейске.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Говорить о причинах аварии пока, разумеется, преждевременно. Но версия с попаданием в двигатели Су-34 птиц заслуживает самого пристального внимания. Об этой проблеме говорят годами, но, к сожалению, далеко не везде принимаются меры к обеспечению безопасности полетов», — отметил парламентарий.

«Это и мусорные свалки вблизи аэропортов, и отсутствие необходимого оборудования для отпугивания птиц. Будем разбираться и вносить при необходимости изменения в законодательство, в том числе в уголовное», — пообещал он.

Другой аспект проблемы — опасная близость аэродромов к жилым домам.

«Эта проблема досталась нам в наследство от советских времен. К примеру, военный аэродром в Ейске действует еще с 1931 года, тогда как жилой квартал, куда упал самолет, был построен гораздо позднее. Уверен, проблему необходимо решать исходя из ситуации в каждом конкретном случае. К примеру, где-то расселять старые дома и строить новые кварталы в безопасной зоне. Где-то, напротив, переносить полеты на другие аэродромы, строить новые при необходимости», — рассуждает парламентарий.

Это задача на годы вперед, но решать ее надо начинать уже сейчас, не дожидаясь новых трагедий, резюмировал Миронов.