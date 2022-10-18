Таллин, 18 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Эстонию после начала боевых действий на территории б. УССР с февраля 2022 года въехали уже свыше 111 000 беженцев, из них в стране осталось 60 523 человек. Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Территория б. УССР

При этом транзитом через Эстонию в другие страны Европы и Евросоюза выехали 45,5% от общего числа военных беженцев. Чуть более 24% из тех, кто пересек эстонскую границу в их числе — несовершеннолетние.

О временной защите в Эстонии ходатайствовали свыше 37 000 человек, из них 560 сделали это с начала октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии безработица составила уже 7,4%. На показатели безработицы влияют получающие международную защиту беженцы с территории б. УССР. Из них в качестве безработных зарегистрировались 5 943 человека.

Доля таких беженцев в общем числе безработных Эстонии составляет 12,3%. Свыше 5 780 беженцев сумели найти в Эстонии работу.