Биробиджан, , 11:58 — REGNUM Во время визита на полигон в Еврейской автономии полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание он обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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«На меня эта работа произвела хорошее впечатление. И по настроению людей, которые готовятся, и по профессионализму и работе инструкторов. Я буду продолжать такие лагеря посещать, потому что от этого зависят оборона нашей Родины и жизни наших граждан», — отметил Юрий Трутнев.

Он назвал важным то, что инструкторы не просто знакомы с теорией боевых действий, но и могут всё показывать на практике, так как имеют собственный опыт. Ответственность за подготовку военнослужащих несут не только военкоматы, но и министерство обороны, главы регионов и высшие должностные лица, подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Еврейскую автономию полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обратил внимание на неполноценное функционирование железнодорожного моста в Китай, между населёнными пунктами Нижнеленинское и Тунцзян. Он был возмущён сложившейся ситуацией и пригрозил подключением к решению этой проблемы представителей правоохранительных органов.