Москва, 18 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции применили непропорциональную силу при разгоне протестующих в Кишинёве, считают правозащитники из Ассоциации Promo-LEX и Amnesty International Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Общественники подали жалобу на действия силовиков. В центре внимания оказались действия страже порядка при разгоне участников палаточного лагеря в Кишинёве.

Ранее действия полицейских осудили представители молдавской оппозиции. Они обратились за защитой своих прав в прокуратуру.