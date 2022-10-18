Дамаск, 18 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен посетил Дамаск для проведения переговоров с руководством страны. Об этом 18 октября сообщает Al-Watan со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, главной целью визита стало обсуждение конституционной реформы в Сирии, которая, по версии ООН, позволит урегулировать ситуацию в стране мирным путём.

В ходе визита Педерсен встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и сопредседателем комитета для обсуждения внесения поправок в конституцию Сирии Ахмедом аль-Кузбари.

Газета со ссылкой на источники сообщила, что визит Педерсена в Дамаск проходит в рамках усилий ООН, направленных на возобновление работы «конституционного комитета» в Женеве, в котором работают как представители властей Сирии так и оппозиции.