Москва, 18 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Цены в ключевых отраслях экономики США всё еще остаются высокими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Снижение уровня инфляции сегодня — приоритет ФРС, несмотря на высокие риски негативного влияния на американскую экономику, — сказала Воронкова. — Августовские отчеты по инфляции показывают, что цены в ключевых отраслях экономики США всё еще высоки. В сентябре продолжил снижение индекс деловой активности, невысок и неустойчив индекс розничных продаж при отрицательной динамике реальных располагаемых доходов населения. В то же время позитивные настроения подтверждаются улучшением индекса делового оптимизма малого бизнеса, формирующего в США более половины рабочих мест, устойчивы показатели безработицы».

В связи с этим она отметила, что МВФ с учетом продолжения Федрезервом ужесточения денежно-кредитной политики прогнозирует, что в 2023 году в США будет достигнут целевой ориентир по инфляции (1,9%), хотя и ценой потери темпов роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что американская строительная отрасль может снова пережить кризис 2008 года.