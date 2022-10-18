Донецк, , 11:48 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три человека, ещё 14 мирных жителей пострадали. Об этом 18 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Киевские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением танков, РСЗО «Град», снарядов калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов ДНР.

По территории ДНР выпущено 214 единиц боеприпасов, в результате повреждены 34 домостроения и семь объектов гражданской инфраструктуры.