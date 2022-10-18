Москва, , 11:47 — REGNUM Доминирование доллара в международных расчётах постепенно снижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы издания Asia Times о том, что доминирование доллара подходит к концу.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, не первый год доллару приписывают потерю мирового господства среди валют. Проводимая США санкционная политика привела к тому, что ряд стран приняли меры по переходу в расчётах в других валютах. Тем самым доминирование доллара в международных расчётах постепенно снижается, — сказал Алиев. — Однако многие страны по-прежнему отдают предпочтение доллару, так как явной замены ему пока нет. Но в диапазоне пяти-десяти лет мы можем увидеть юань или швейцарский франк как одну из резервных валют, частично заменяющую доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что о скором закате доллара пока говорить не приходится.

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