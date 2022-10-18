Сеул, 18 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. 18 октября в Сеуле состоялось заседание комитета Южной Кореи и Филиппин по экономическому и торговому сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что южнокорейскую сторону представил заместитель министра торговли Чон Дэ Чжин, а филиппинскую — заместитель министра торговли Сеферино Родольфо.

Представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в цепочках поставок ключевого сырья, ядерной энергетики, а также подписать меморандум о взаимопонимании в отношении поставок полезных ископаемых и другого сырья.

«Обе стороны договорились ускорить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле и оказать поддержку компаниям, чтобы добиться максимальной пользы от соглашения», — заявили в южнокорейском министерстве.

Напомним, что Сеул и Манила подписали торговое соглашение в октябре 2021 года, в настоящее время страны работают над завершением всех внутренних процедур.