Симферополь, 18 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Возможность признания собственностью Республики Крым имущества иностранных государств и граждан хотят установить власти региона. Как сообщил в телеграм-канале председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, 18 октября вопрос о внесении соответствующих изменений в постановление Государственного Совета Республики Крым № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» будет вынесен на заочное голосование Госсовета.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кореиз. Крым

Изменения, как предполагается, должны коснуться земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся на территории Крыма и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, которые совершают в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, иностранным лицам, связанным с этими иностранными государствами, и их бенефициарам, а также лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, вне зависимости от места регистрации.

Владимир Константинов назвал эту меру «очень своевременной и крайне необходимой».

«Это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведёт против нас подрывную деятельность. Это недопустимо. Мы не можем этого терпеть, а наше общество должно видеть, что в наших действиях нет второго дна, что никаких «договорняков» с врагами России мы не играем», — написал спикер Госсовета, добавив, что «это элемент нашей мобилизации в долгую».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с предложением о разработке законопроекта о национализации собственности, принадлежащей представителям киевского режима, однако инициатива не получила поддержки Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.