Уфа, , 11:48 — REGNUM Сквер имени советского партизана и разведчика Даяна Мурзина завершают обновлять в Уфе. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

«Черный генерал» Даян Мурзин

Сообщается, что это общественное пространство расположено около Уфимского государственного театра «Нур».

Отмечается, что в сквере рабочие уже установили бортовые камни, уложили тротуарную гранитную и бетонную плитку, была установлена юбилейная стела, посвященная 300-летию прокуратуры России. Специалисты завершили работы по монтажу опор наружного освещения и кабельных линий, они установили светильники, урны и скамейки, высадили декоративные кустарники и деревья, обустроили газоны и клумбы.

Сообщается, что в ближайшее время рабочие завершат устройство навеса с качелями и подключат камеры видеонаблюдения. Благоустройство этого общественного пространства идет в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы.

Напомним, что под началом Даяна Мурзина в годы Великой Отечественной войны были проведены свыше ста боевых операций, уничтожены более четырех тысяч солдат и офицеров, около 200 танков и автомашин, взорваны 19 железнодорожных мостов. Памятник легендарному герою Великой Отечественной войны был открыт в Уфе 7 июня.