Москва, 18 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В сложившихся обстоятельствах в РФ вряд ли стоит опасаться существенного роста потребительских цен на свинину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ наблюдается падение оптовых цен на свинину.

Stuart Webster Свинина

«Понижательная динамика цен обусловлена рядом факторов: ростом предложения в связи с вводом в действие новых производств, ограничением экспорта, восстановлением поголовья после чумы свиней; падением спроса после летнего сезона шашлыков, а также снижением доходов потребителей, — сказала Долгова. — В то же время Всемирная продовольственная организация (ФАО) отмечает рост мировых цен на свинину именно вследствие сокращения предложения, особенно в ЕС. Дальнейшая динамика оптовых цен на свинину будет зависеть от спроса со стороны перерабатывающих предприятий в преддверии нового года (производство колбас, ветчины, и т.д.), возможного роста спроса населения из-за повышения цен на рыбу и говядину. Если ретейлеры снизят розничные цены на свинину вслед за оптовыми, это ускорит рост спроса, позволит преодолеть хотя бы частично трудности со сбытом и стабилизирует оптовые цены».

По ее словам, в сложившихся обстоятельствах вряд ли стоит опасаться существенного роста потребительских цен на свинину.

«Вероятнее всего, они несколько снизятся в ближайшее время. В преддверии праздников возможно небольшое повышение цен на фоне роста спроса, но, как правило, оно больше касается цен на традиционно праздничные товары», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Приморье агропредприятия наращивают объёмы производства свинины.